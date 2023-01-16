В Европе засомневались в выгоде американских санкций против России

Половина жителей Европы уверены, что санкции США против России негативно отражаются на экономике Евросоюза (ЕС) и других европейских государств. Об этом свидетельствуют результаты опроса китайской газеты Global Times.

Так, всё больше европейцев не удовлетворены контактами с Вашингтоном и выражают обеспокоенность. Кроме того, 49% респондентов считают, что американские рестрикции в отношении Москвы негативно повлияют на европейскую экономику.

Ещё 26% уверены, что Европа проводит "неумную" политику, вслед за Вашингтоном вводя санкции в отношении Москвы. При этом только 37% опрошенных полагают, что конфликт России и Украины завершится в 2023 году. А 23% считают, что Европу против её воли вовлекают в конфликт.