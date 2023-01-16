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16 января, 01:24

В Европе засомневались в выгоде американских санкций против России

GT: Половина европейцев считают меры США против России невыгодными для экономики ЕС

Половина жителей Европы уверены, что санкции США против России негативно отражаются на экономике Евросоюза (ЕС) и других европейских государств. Об этом свидетельствуют результаты опроса китайской газеты Global Times.

Так, всё больше европейцев не удовлетворены контактами с Вашингтоном и выражают обеспокоенность. Кроме того, 49% респондентов считают, что американские рестрикции в отношении Москвы негативно повлияют на европейскую экономику.

97% жителей Венгрии высказались против санкций ЕС в отношении России

97% жителей Венгрии высказались против санкций ЕС в отношении России

Ещё 26% уверены, что Европа проводит "неумную" политику, вслед за Вашингтоном вводя санкции в отношении Москвы. При этом только 37% опрошенных полагают, что конфликт России и Украины завершится в 2023 году. А 23% считают, что Европу против её воли вовлекают в конфликт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Европейского союза сами загнали себя в ситуацию, при которой идёт деиндустриализация континента. Глава государства обратил внимание, что это произошло, когда ЕС позволил США вытирать о себя ноги.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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