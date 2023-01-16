Оперный певец Пласидо Доминго вновь столкнулся с обвинениями в домогательствах
Reuters: Оперного певца Пласидо Доминго вновь обвинили в сексуальных домогательствах
Испанского оперного певца Пласидо Доминго в очередной раз обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом пишет агентство Reuters.
Сделала это в эфире испанского телеканала La Sexta певица, имя которой не называется. В образе тёмной фигуры женщина заявила, что в 2000-х Доминго якобы просил прикоснуться к ней в театре в Испании, а в другой раз пытался её поцеловать. По словам певицы, она не обращалась к руководителям или властям по этому поводу.
"Он — Доминго. Он неприкасаем", — пояснила певица.
Комментировать ситуацию представители оперного певца не стали.
Ранее самого титулованного футболиста мира бразильца Дани Алвеса обвинили в сексуальных домогательствах. Как рассказала предполагаемая жертва в полиции, инцидент произошёл в одном из ночных клубов Барселоны.
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