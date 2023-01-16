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16 января, 02:00

Оперный певец Пласидо Доминго вновь столкнулся с обвинениями в домогательствах

Reuters: Оперного певца Пласидо Доминго вновь обвинили в сексуальных домогательствах

Испанского оперного певца Пласидо Доминго в очередной раз обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом пишет агентство Reuters.

Сделала это в эфире испанского телеканала La Sexta певица, имя которой не называется. В образе тёмной фигуры женщина заявила, что в 2000-х Доминго якобы просил прикоснуться к ней в театре в Испании, а в другой раз пытался её поцеловать. По словам певицы, она не обращалась к руководителям или властям по этому поводу.

"Он — Доминго. Он неприкасаем", — пояснила певица.

Пласидо Доминго заподозрен в связях с секс-сектой

Пласидо Доминго заподозрен в связях с секс-сектой

Комментировать ситуацию представители оперного певца не стали.

Ранее самого титулованного футболиста мира бразильца Дани Алвеса обвинили в сексуальных домогательствах. Как рассказала предполагаемая жертва в полиции, инцидент произошёл в одном из ночных клубов Барселоны.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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