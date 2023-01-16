Оперный певец Пласидо Доминго вновь столкнулся с обвинениями в домогательствах

Сделала это в эфире испанского телеканала La Sexta певица, имя которой не называется. В образе тёмной фигуры женщина заявила, что в 2000-х Доминго якобы просил прикоснуться к ней в театре в Испании, а в другой раз пытался её поцеловать. По словам певицы, она не обращалась к руководителям или властям по этому поводу.