В Европе раскрыли неудобную правду о НАТО и США

США создали Североатлантический альянс для расширения влияния в странах Европы. Такое мнение выразил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. Он полагает, что политики должны начать представлять интересы собственных граждан.

"Политики должны начать представлять интересы народа и перестать представлять НАТО и военно-промышленный комплекс. НАТО было сформировано США, чтобы держать страны Европы в подчинении американскому империализму", — написал он на странице в соцсети "Твиттер".

Кроме того, политик отметил, что народ хочет мира и завершения прокси-войны США и НАТО.