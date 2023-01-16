В Европе раскрыли неудобную правду о НАТО и США
Депутат ЕП Уоллес: США создали НАТО для продвижения американского империализма в Европе
США создали Североатлантический альянс для расширения влияния в странах Европы. Такое мнение выразил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. Он полагает, что политики должны начать представлять интересы собственных граждан.
"Политики должны начать представлять интересы народа и перестать представлять НАТО и военно-промышленный комплекс. НАТО было сформировано США, чтобы держать страны Европы в подчинении американскому империализму", — написал он на странице в соцсети "Твиттер".
Кроме того, политик отметил, что народ хочет мира и завершения прокси-войны США и НАТО.
Ранее бывший советник американского Госдепа Дэвид Филлипс заявил, что военный блок НАТО в прошлом совершил много ошибок в отношениях с Россией, запустив тем самым механизм, который привёл к конфликту на Украине. По его мнению, в скором времени новый Конгресс США может прекратить поддержку Киева.
Unsplash