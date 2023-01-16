Диетолог опровергла популярный миф об острых специях

Острые приправы и специи вопреки расхожему мнению не способствуют похудению, заявила главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в Международный день горячей и острой пищи.

"К сожалению, существует довольно распространённое ошибочное мнение о том, что если в пищу добавить побольше острых приправ и специй, то это может якобы способствовать похудению. На самом деле речь может идти лишь о возможности поддержания нормальной массы тела и метаболизма", — пояснила специалист в беседе с РИА "Новости".

При этом острая пища может провоцировать обострение хронических заболеваний, вызывать сложности с желудочно-кишечным трактом и способствовать развитию других проблем со здоровьем. Диетолог отметила, что для сохранения нормальной массы тела помимо соблюдения принципов здорового питания и систематической физической нагрузки полезно включать в рацион различные пряные овощи, травы и специи. Кроме придания пище вкуса и аромата, специи способствуют сокращению потребления соли.

Эксперт пояснила, что, например, красный перец чили, в состав которого входит природный алкалоид капсаицин, оказывает стимулирующее действие на органы пищеварения, нормализует липидный обмен, улучшает метаболизм. Взрослому здоровому человеку не следует употреблять более 10–15 граммов свежего и 0,2–0,5 грамма сухого острого перца в день, подытожила Стародубова.