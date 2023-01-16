Белый дом заверил, что не планирует расширять альянс AUKUS

В эфире австралийского телеканала 9News он отметил, что в силу имеющихся связей с партнёрами в Индо-Тихоокеанском регионе и созданных союзов, в числе которых находится QUAD, Вашингтон не рассматривает вопрос расширения AUKUS. По словам Кирби, сейчас всё внимание сосредоточено на совместном с Австралией строительстве атомных подводных лодок. Представитель Белого дома добавил, что пока окончательно не определено, технологии какой из стран будут использованы в процессе создания австралийского атомного подводного флота.