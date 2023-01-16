Белый дом заверил, что не планирует расширять альянс AUKUS
Вопрос расширения списка участников объединения AUKUS (трёхстороннее военное партнёрство США, Британии, Австралии) не входит в сферу внимания альянса. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
В эфире австралийского телеканала 9News он отметил, что в силу имеющихся связей с партнёрами в Индо-Тихоокеанском регионе и созданных союзов, в числе которых находится QUAD, Вашингтон не рассматривает вопрос расширения AUKUS. По словам Кирби, сейчас всё внимание сосредоточено на совместном с Австралией строительстве атомных подводных лодок. Представитель Белого дома добавил, что пока окончательно не определено, технологии какой из стран будут использованы в процессе создания австралийского атомного подводного флота.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о планах Запада использовать оборонное партнёрство США, Великобритании и Австралии для продвижения интересов НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе. По его словам, ради своих целей альянс пользуется милитаристскими настроениями, которые проявляются в современном Токио.
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