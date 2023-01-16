Американские инструкторы в Германии начали обучать украинских военных
AP: ВС США начали боевую подготовку украинских военных в Германии
Председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что американские военные 15 января начали боевую подготовку украинских военных на территории Германии. Об этом пишет Associated Press.
"Новая расширенная боевая подготовка, [проводимая] Вооружёнными силами США для украинских войск, началась в Германии в воскресенье", — отмечается в публикации.
По данным агентства, батальон численностью около 500 военнослужащих покинул Украину несколько дней назад и вернётся "на поле боя" в ближайшие пять – восемь недель. Милли планирует 16 января лично посетить полигон в Графенвёре (федеральная земля Бавария).
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ТАСС / Zuma