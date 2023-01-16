В Госдуме предложили убрать с дорог бетонные заграждения в виде полусферы

Бетонные дорожные заграждения в виде полусферы необходимо заменить на более заметные аналоги, так как в условиях снегопада они становятся совсем неприметными, а также похожими на сугроб. Об этом заявил депутат Государственной думы Василий Власов в письме на имя начальника ГИБДД МВД России Михаила Черникова, передаёт RT.

Как заметил народный избранник, данные заграждения массово используются в обыденной жизни. В частности, они установлены уже не только на тротуарах, но у подъездов больниц, школ и на придомовой территории. Однако полусферы сложно отличить от сугробов в зимний сезон. Кроме того, из-за этого они могут стать причиной ДТП, а также повреждения авто.

"В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности замены дорожных заграждений в виде бетонных полусфер на иные, визуально более заметные конструкции в условиях зимней погоды", — сказано в обращении.