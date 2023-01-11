В Польше опровергли увольнение чиновника за разговор Дуды с российскими пранкерами

Канцелярия президента Польши опровергла информацию о том, что директор Бюро международной политики Пётр Гиллерт был уволен из-за нашумевшего разговора главы государства Анджея Дуды с российскими пранкерами Лексусом и Вованом, которые позвонили ему от имени французского лидера Эмманюэля Макрона.

Ранее об увольнении чиновника сообщила польская радиостанция RMF FM со ссылкой на источники. По её данным, именно Гиллерт был ответственен за коммуникацию польского лидера с коллегами из других стран и допустил разговор с пранкерами.

"Это высосанная из пальца ерунда", — написал в соцсетях представитель Дуды, отвечающий за международную проблематику, Якуб Кумох.

По его словам, Гиллерт оставил этот пост по собственному желанию, так как ещё ранее получил другое предложение о работе, но согласился остаться до конца года по просьбе руководства.