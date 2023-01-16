В России предложили разрешить тратить маткапитал на оплату услуг ЖКХ

Россиянам могут разрешить тратить материнский капитал на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства. С такой инициативой выступила депутат Государственной думы Яна Лантратова. Письмо с предложением уже направлено на имя вице-премьера правительства Татьяны Голиковой.

В беседе с газетой "Известия" депутат напомнила, что увеличение тарифов на коммунальные услуги с 1 декабря 2022 года, безусловно, отразится на расходах россиян. А введение предлагаемой меры позволило бы семьям сэкономить.

"В условиях постоянного роста цен на коммунальные услуги многие семьи не справляются с расходами, копятся долги. А многодетная семья, которой положена большая квартира, не в силах её содержать. По имеющимся у меня данным, некоторые семьи тратят на оплату ЖКХ около 100 тысяч рублей в год", — сказала депутат.

В правительстве сообщили, что обращение Лантратовой уже поступило. Оно будет рассмотрено в установленном порядке.