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16 января, 07:10

Умер "телохранитель Буре" из "Ванкувера" Джино Оджик

Скончался бывший партнёр Павла Буре по клубу НХЛ "Ванкувер", канадский хоккеист Джино Оджик

<p>Фото © Youtube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=wpwYXZOnk_A&ab_channel=Canucks" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Canuck</a></p>

Фото © Youtube / Canuck

Канадский хоккеист, бывший нападающий клуба "Ванкувер" Джино Оджик скончался на 53-м году жизни. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба НХЛ.

В 2014 году сам Оджик сообщал, что у него диагностировали амилоидоз — нарушение белкового обмена, сопровождающееся образованием и отложением в тканях специфических белково-полисахаридных соединений. Обычно у пациентов постепенно снижается масса тела, возникает постоянная жажда, диарея, повышенная температура тела. Стал ли этот диагноз причиной смерти хоккеиста, не сообщается.

Джино Оджик на протяжении семи сезонов играл в "Ванкувере" вместе с российским форвардом Павлом Буре. СМИ даже прозвали канадца "телохранителем Буре", поскольку при столкновениях на льду он сразу же вступался за российского нападающего. Кроме "Ванкувера" Оджик играл за "Нью-Йорк Айлендерс", "Филадельфию" и "Монреаль". Всего он провёл 605 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.

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Марина Калегина

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