Умер "телохранитель Буре" из "Ванкувера" Джино Оджик
Скончался бывший партнёр Павла Буре по клубу НХЛ "Ванкувер", канадский хоккеист Джино Оджик
Фото © Youtube / Canuck
Канадский хоккеист, бывший нападающий клуба "Ванкувер" Джино Оджик скончался на 53-м году жизни. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба НХЛ.
В 2014 году сам Оджик сообщал, что у него диагностировали амилоидоз — нарушение белкового обмена, сопровождающееся образованием и отложением в тканях специфических белково-полисахаридных соединений. Обычно у пациентов постепенно снижается масса тела, возникает постоянная жажда, диарея, повышенная температура тела. Стал ли этот диагноз причиной смерти хоккеиста, не сообщается.
Джино Оджик на протяжении семи сезонов играл в "Ванкувере" вместе с российским форвардом Павлом Буре. СМИ даже прозвали канадца "телохранителем Буре", поскольку при столкновениях на льду он сразу же вступался за российского нападающего. Кроме "Ванкувера" Оджик играл за "Нью-Йорк Айлендерс", "Филадельфию" и "Монреаль". Всего он провёл 605 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.
Напомним, что перед Новым годом в Петербурге ушёл из жизни бывший нападающий футбольного клуба "Зенит" Сергей Дмитриев. Будучи самым молодым в составе легендарного "Зенита-84", он запомнился как автор одного из мячей в "золотом" матче 21 ноября 1984 года с харьковским "Металлистом".