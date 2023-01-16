В Посольстве РФ сочли неприемлемым отказ Франции обслуживать русскую часть кладбища

Ситуация с отказом властей французского города Сен-Женевьев-де-Буа принимать оплату за русскую часть местного кладбища неприемлема, считают в российском посольстве. Там высказались против втягивания в политические игры давно усопших людей.

"Считаем категорически неприемлемым, что политические игры на Западе в контексте украинского кризиса принимают столь неприглядные формы, ставя под угрозу сохранность могил давно усопших россиян", — сообщили в пресс-службе дипмиссии.

Подчёркивается, что вопрос об оплате отсрочили и речь о сносе на данный момент не идёт. Дипломаты призвали местные власти и общественность посодействовать решению вопроса. Он касается 23 могил.

Резонансную ситуацию прокомментировали и в Россотрудничестве. Глава агентства Евгений Примаков утверждает, что политическая подоплёка в данном деле "не настолько прямая, как это было преподнесено".

"Мы предполагаем, что эта проблема имеет политическую подоплёку, но не настолько прямую, как это было преподнесено. Во-первых, никто кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа не разрушает и не закрывает. Во-вторых, это не французские власти отказались принимать платёж, а мэрия, муниципалитет. При этом в письме посольству указано, что отказ "временный", — сказал он в беседе с телеканалом "Звезда".

Он отметил, что большинство могил на данном кладбище оплачивают родственники усопших, а российские власти содержат места захоронения лишь тех, родных которых установить не удалось. Более того, решение проблемы уже нашли в местном храме — там собирают средства на оплату в обход посольства.