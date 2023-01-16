В Посольстве РФ сочли неприемлемым отказ Франции обслуживать русскую часть кладбища
Ситуация с отказом властей французского города Сен-Женевьев-де-Буа принимать оплату за русскую часть местного кладбища неприемлема, считают в российском посольстве. Там высказались против втягивания в политические игры давно усопших людей.
"Считаем категорически неприемлемым, что политические игры на Западе в контексте украинского кризиса принимают столь неприглядные формы, ставя под угрозу сохранность могил давно усопших россиян", — сообщили в пресс-службе дипмиссии.
Подчёркивается, что вопрос об оплате отсрочили и речь о сносе на данный момент не идёт. Дипломаты призвали местные власти и общественность посодействовать решению вопроса. Он касается 23 могил.
Резонансную ситуацию прокомментировали и в Россотрудничестве. Глава агентства Евгений Примаков утверждает, что политическая подоплёка в данном деле "не настолько прямая, как это было преподнесено".
"Мы предполагаем, что эта проблема имеет политическую подоплёку, но не настолько прямую, как это было преподнесено. Во-первых, никто кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа не разрушает и не закрывает. Во-вторых, это не французские власти отказались принимать платёж, а мэрия, муниципалитет. При этом в письме посольству указано, что отказ "временный", — сказал он в беседе с телеканалом "Звезда".
Он отметил, что большинство могил на данном кладбище оплачивают родственники усопших, а российские власти содержат места захоронения лишь тех, родных которых установить не удалось. Более того, решение проблемы уже нашли в местном храме — там собирают средства на оплату в обход посольства.
Напомним, власти французского города Сент-Женевьев-де-Буа отказались принимать от России арендную плату за места на местном кладбище, где похоронено около 15 тысяч русских эмигрантов. Среди них писатель Иван Бунин, режиссёр Андрей Тарковский, артисты балета Сергей Лифарь и Рудольф Нуреев и многие другие.
Wikipedia / Olivier Perrin