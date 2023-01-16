"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 января, 12:26

Тарасова увидела риск массовой смены гражданства российскими спортсменами

Комментируя сообщения о возможной смене гражданства российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, тренер Татьяна Тарасова не исключила, что за ними последуют и другие. Мастер спорта СССР международного класса отметила, что в данном случае решения должны приниматься родителями юных спортсменов, которые его ещё хорошо обдумают.

"Может ли это явление стать массовым? На мой взгляд, может быть, если нас будут ещё держать на голодном пайке и не допускать к международным соревнованиям", — приводит её слова издание "Спорт-Экспресс".

Фигуристка Косторная ушла в парное катание

Фигуристка Косторная ушла в парное катание

Как уже писал Лайф, дочь Тутберидзе и её муж задумали сменить спортивное гражданство. По некоторым данным, решение не окончательное — всё зависит от политической обстановки в мире. Так, в случае допуска сборной России к международным соревнованиям Диана Дэвис и Глеб Смолкин останутся в нашей стране.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров