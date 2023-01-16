Тарасова увидела риск массовой смены гражданства российскими спортсменами

Комментируя сообщения о возможной смене гражданства российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, тренер Татьяна Тарасова не исключила, что за ними последуют и другие. Мастер спорта СССР международного класса отметила, что в данном случае решения должны приниматься родителями юных спортсменов, которые его ещё хорошо обдумают.

"Может ли это явление стать массовым? На мой взгляд, может быть, если нас будут ещё держать на голодном пайке и не допускать к международным соревнованиям", — приводит её слова издание "Спорт-Экспресс".