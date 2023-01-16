Виноват иммунитет: Почему Костомаров сейчас борется с "самоубийством организма" из-за "замиксованной" пневмонии

Почему "замиксованные" коронавирус и грипп зачастую имеют самые страшные последствия и вызывают серьёзные осложнения именно у молодых людей? Как считает врач-эпидемиолог Клинической больницы Святителя Луки Василий Андреев, всё дело в сильном иммунитете таких пациентов, который может давать неадекватный ответ на сочетанную инфекцию. По его мнению, именно с этим может быть связано тяжёлое состояние госпитализированного фигуриста Романа Костомарова.

Медик рассказал, что пациентов госпитализируют с большим поражением лёгких и высокой температурой, а также не исключил, что такой результат может быть как раз из-за микст-инфекции, ведь присоединение второго вируса может иметь огромное значение для организма.

"Такое бурное развитие с поражением лёгких, как мы несколько раз отмечали, характерно для повышенного ответа иммунной системы на внешние факторы, такие как вирусная инфекция. А у молодых иммунитет более активен, и в данном случае он тоже играет отрицательную роль, действуя не во благо, а во вред", — приводит его слова газета "Петербургский дневник".

По мнению врача, дисбаланс в иммунной системе может приводить к запредельной реакции, которая для организма несёт больше вреда, чем пользы. Он напомнил, что такое своего рода "самоубийство организма" уже наблюдалось в период первой волны ковида, а также в 2009 году, когда молодые люди болели свиным гриппом H1N1. У них отмечались тяжёлые повреждения лёгких, некоторые даже умирали.

"В данном случае, скорее всего, имеет место совмещение факторов. Кроме того, в последние два года плохо прививались от гриппа, потому что все были увлечены ковидом", — пояснил Андреев.

Вместе с тем он предупредил, что уже при первых признаках болезни необходимо обращаться к врачу. Нельзя заниматься самолечением, поскольку иногда с момента заражения до летального исхода проходило всего четыре дня. Кроме того, не стоит отказываться от госпитализации, если врач её предлагает.

"В больнице сразу начинают снимать интоксикацию, измерять уровень кислорода в крови. А если сидеть дома, пока синеть и задыхаться не начнёшь, а потом поступить в больницу с 90%-ным поражением лёгких, то помочь не всегда можно. Даже на ЭКМО выживаемость — один из десяти", — заключил врач.