Путин поручил новосибирскому губернатору решить проблему работы школ области в две смены

Президент России Владимир Путин обратился к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой заняться проблемой обучения в две смены в школах. Об этом глава государства сказал во время видеоконференции.

"Есть и вопросы, связанные непосредственно с зоной ответственности и региона, и муниципалитетов. Имею в виду обеспеченность школьной инфраструктурой, всё-таки здесь ещё есть над чем работать. Почти 30% школ должны работать сегодня в две смены", — сказал Путин и призвал "уделить этому особое внимание".

Президент также напомнил губернатору и о реализации программы развития новосибирского научного центра "Академгородок 2.0". Путин подчеркнул, что все намеченные планы в этом вопросе должны быть выполнены. В свою очередь Травников попросил направить в Правительство РФ свои предложения по развитию аэропорта Толмачёво, строительству восточного обхода Новосибирска, а также реконструкции автодороги "Иртыш". Путин пообещал передать кабмину изложенные инициативы.