Не стало легенды итальянского кино Джины Лоллобриджиды

Культовая итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла на 96-м году жизни. Об утрате сообщает газета La Repubblica со ссылкой на близких кинодивы.

На счету Лоллобриджиды десятки киноработ, но наибольшую известность она получила по ролям в фильмах "Фанфан-Тюльпан" (1952) режиссёра Кристиана-Жака и "Собор Парижской Богоматери" (1956) Жана Деланнуа. Более 30 лет назад актриса завершила активно сниматься и обратилась к фотографии и скульптуре. Выставка её работ с успехом прошла в Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве в 2003 году, которую посетили десятки тысяч людей.

Джина Лоллобриджида имеет множество наград и званий. Она удостоена французского ордена Искусств и литературы, ордена Почётного легиона, ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой". В 1961 году она получила "Золотой глобус". В 1997-м на XX Московском международном кинофестивале Джина Лоллобриджида была отмечена призом за вклад в киноискусство.