Состояние попавшего в реанимацию Михалкова улучшилось

Режиссёр и сценарист Никита Михалков чувствует себя лучше, он уже начал работать над своими проектами прямо в больничной палате. Об этом телеканалу "360" рассказал народный артист России, режиссёр Николай Бурляев.

"Мы говорили по телефону, всё нормально, он в рабочем состоянии, всё приходит в норму. У него прекрасный аппетит, нет температуры. Никита Сергеевич работает в палате, читает сценарии и занимается своими проектами, всё идёт штатно. Его состояние улучшилось", — поделился он.