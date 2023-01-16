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16 января, 11:48

Состояние попавшего в реанимацию Михалкова улучшилось

Режиссёр Бурляев сообщил об улучшении состояния Никиты Михалкова

<p>Никита Михалков. Фото © LIFE / Эмин Калантаров</p>

Никита Михалков. Фото © LIFE / Эмин Калантаров

Режиссёр и сценарист Никита Михалков чувствует себя лучше, он уже начал работать над своими проектами прямо в больничной палате. Об этом телеканалу "360" рассказал народный артист России, режиссёр Николай Бурляев.

"Мы говорили по телефону, всё нормально, он в рабочем состоянии, всё приходит в норму. У него прекрасный аппетит, нет температуры. Никита Сергеевич работает в палате, читает сценарии и занимается своими проектами, всё идёт штатно. Его состояние улучшилось", — поделился он.

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Напомним, 77-летний Никита Михалков был госпитализирован с диагнозом "грипп" 5 января. Артиста перевели в реанимацию. На фоне сообщений об ухудшении состояния режиссёр вышел на связь с поклонниками и поблагодарил их за поддержку. Он подчеркнул, что продолжает обследование и лечение.

Татьяна Миссуми

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