Состояние попавшего в реанимацию Михалкова улучшилось
Режиссёр Бурляев сообщил об улучшении состояния Никиты Михалкова
Никита Михалков. Фото © LIFE / Эмин Калантаров
Режиссёр и сценарист Никита Михалков чувствует себя лучше, он уже начал работать над своими проектами прямо в больничной палате. Об этом телеканалу "360" рассказал народный артист России, режиссёр Николай Бурляев.
"Мы говорили по телефону, всё нормально, он в рабочем состоянии, всё приходит в норму. У него прекрасный аппетит, нет температуры. Никита Сергеевич работает в палате, читает сценарии и занимается своими проектами, всё идёт штатно. Его состояние улучшилось", — поделился он.
Напомним, 77-летний Никита Михалков был госпитализирован с диагнозом "грипп" 5 января. Артиста перевели в реанимацию. На фоне сообщений об ухудшении состояния режиссёр вышел на связь с поклонниками и поблагодарил их за поддержку. Он подчеркнул, что продолжает обследование и лечение.