СМИ: Назаров продолжал зарабатывать на госконтрактах после заявлений с критикой СВО

Оскандалившийся антигосударственными и русофобскими высказываниями актёр Дмитрий Назаров успел заработать на госконтрактах круглую сумму. Как пишет kp.ru, речь идёт о 28 госзаказах на сумму в 6,8 миллиона рублей, причём часть из них он подписал уже после резонансных заявлений.

Например, последний такой — концерт "Двенадцать месяцев" в Челябинской филармонии, оплаченный из регионального бюджета. Также недавно Назаров выступал в Московской филармонии, где солировал в концертной программе "Остров сокровищ" и два дня читал сказку про Винни-Пуха. В сумме за эти контракты он получил 737 тысяч рублей.