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16 января, 11:39

СМИ: Назаров продолжал зарабатывать на госконтрактах после заявлений с критикой СВО

Kp.ru: Дмитрий Назаров заработал на госконтрактах почти 7 миллионов рублей

Оскандалившийся антигосударственными и русофобскими высказываниями актёр Дмитрий Назаров успел заработать на госконтрактах круглую сумму. Как пишет kp.ru, речь идёт о 28 госзаказах на сумму в 6,8 миллиона рублей, причём часть из них он подписал уже после резонансных заявлений.

Например, последний такой — концерт "Двенадцать месяцев" в Челябинской филармонии, оплаченный из регионального бюджета. Также недавно Назаров выступал в Московской филармонии, где солировал в концертной программе "Остров сокровищ" и два дня читал сказку про Винни-Пуха. В сумме за эти контракты он получил 737 тысяч рублей.

Были в репертуаре звезды "Кухни" и патриотические концерты: в мае прошлого года он четырежды выступил на мероприятиях "Накануне победной весны" в той же Челябинской области, за что получил 900 тысяч рублей. Разумеется, все выступления артиста в регионах сопровождаются оплатой билетов в бизнес-класс и проживанием в люксах.

В МХТ Чехова подтвердили увольнение Назарова и Васильевой из театра

В МХТ Чехова подтвердили увольнение Назарова и Васильевой из театра

Напомним, народного артиста РФ Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени Чехова из-за многочисленных высказываний артиста о спецоперации и его антироссийской позиции. Позже театр отменил спектакль "Лес" с его участием.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Матвей Константинов

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