СМИ: Назаров продолжал зарабатывать на госконтрактах после заявлений с критикой СВО
Kp.ru: Дмитрий Назаров заработал на госконтрактах почти 7 миллионов рублей
Оскандалившийся антигосударственными и русофобскими высказываниями актёр Дмитрий Назаров успел заработать на госконтрактах круглую сумму. Как пишет kp.ru, речь идёт о 28 госзаказах на сумму в 6,8 миллиона рублей, причём часть из них он подписал уже после резонансных заявлений.
Например, последний такой — концерт "Двенадцать месяцев" в Челябинской филармонии, оплаченный из регионального бюджета. Также недавно Назаров выступал в Московской филармонии, где солировал в концертной программе "Остров сокровищ" и два дня читал сказку про Винни-Пуха. В сумме за эти контракты он получил 737 тысяч рублей.
Были в репертуаре звезды "Кухни" и патриотические концерты: в мае прошлого года он четырежды выступил на мероприятиях "Накануне победной весны" в той же Челябинской области, за что получил 900 тысяч рублей. Разумеется, все выступления артиста в регионах сопровождаются оплатой билетов в бизнес-класс и проживанием в люксах.
Напомним, народного артиста РФ Дмитрия Назарова и его супругу Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени Чехова из-за многочисленных высказываний артиста о спецоперации и его антироссийской позиции. Позже театр отменил спектакль "Лес" с его участием.
ТАСС / Михаил Терещенко