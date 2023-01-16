В Австрии продукты и напитки за год подорожали на 16,1%

В Австрии продукты питания и напитки подорожали в декабре на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, стоимость минимальной продуктовой корзины увеличилась на 15,7%. Об этом сообщило национальное статистическое ведомство.

Продовольственная инфляция составила 1,4% при сравнении с показателями за ноябрь 2022 года, а корзина выросла в цене на 1%. Наибольший скачок в стоимости показали молоко, сыр, яйца — на 24% (в сравнении с декабрём 2021 года). Далее идут мясо и хлеб, подорожавшие на 18,1% и 16% соответственно. Цена на овощи выросла на 14,9%, а на фрукты — на 4,4%.

При этом стоимость на безалкогольные напитки увеличилась на 14,9% по сравнению с декабрём 2021 года. Недоступнее всего стали кофе и лимонад. А потребительский индекс в Австрии в декабре остановился на отметке в 116,1 процентных пункта.