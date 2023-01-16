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16 января, 11:30

ВС РФ уничтожили более 75 военных ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военнослужащие в результате ударов по скоплениям живой силы ВСУ на Краснолиманском направлении уничтожили более 75 украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, артиллерийские подразделения Центрального военного округа нанесли удары по 95-й десантно-штурмовой бригаде и 125-й бригаде территориальной обороны ВСУ в районах Серебрянки и Тернов в ДНР. Потери противника составили более 75 военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин и пикап.

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А накануне, 15 января, в Минобороны РФ также сообщили об успехах российских военных на Краснолиманском направлении. Авиация и артиллерия ВС РФ, а также Воздушно-десантные войска за сутки уничтожили там более 115 бойцов ВСУ.

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Vk.com / Минобороны России

Александра Вишнякова

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