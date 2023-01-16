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16 января, 11:24

Российские системы ПВО за сутки перехватили семь снарядов от HIMARS и "Урагана"

Генерал-лейтенант Конашенков рассказал о перехваченных снарядах от HIMARS и "Урагана" в ЛНР, ДНР и Запорожье

Российские средства противовоздушной обороны в ходе специальной военной операции перехватили семь снарядов от систем HIMARS и "Ураган" за последние сутки. О таких успехах доложил на брифинге в понедельник Игорь Конашенков —

официальный представитель Министерства обороны России.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены семь реактивных снарядов систем залпового огня "Хаймарс" и "Ураган" в районах населённых пунктов Суровцевка (ЛНР), Фёдоровка (ДНР) и Васильевка (Запорожская область)", — перечислил представитель военного ведомства.

Конашенков также упомянул про три уничтоженных украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Новосёловское и Софиевка под Луганском.

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Ранее Лайф сообщал, что система ПВО за сутки сбила восемь беспилотников на подлёте к Севастополю — семь утром и один ночью. Повреждений в городе и акватории нет.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Алексей Берковиц

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