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Опубликовано 16 января 2023, 11:23

ВС РФ нанесли удары по складу вооружения и ангару с военной техникой ВСУ

Российские военные нанесли удары по складу с украинским вооружением, а также ударили по ангару, где военные ВСУ хранили технику. Об этом во время брифинга доложил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых сил Российской Федерации поражён склад вооружения, военной и специальной техники ВСУ в районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики, ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения Нацгвардии Украины в районе населённого пункта Малокатериновка Запорожской области", — сказал Конашенков.

Также, по его словам, за последние сутки ВС РФ атаковали 79 артиллерийских подразделений, живую силу и технику украинских военных более чем в ста районах.

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Также представитель оборонного ведомства сообщил, что российские военные уничтожили до 30 бойцов Вооружённых сил Украины на Купянском направлении.

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ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев

Максим Плетнёв
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