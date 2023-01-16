ВС РФ нанесли удары по складу вооружения и ангару с военной техникой ВСУ

Российские военные нанесли удары по складу с украинским вооружением, а также ударили по ангару, где военные ВСУ хранили технику. Об этом во время брифинга доложил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых сил Российской Федерации поражён склад вооружения, военной и специальной техники ВСУ в районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики, ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения Нацгвардии Украины в районе населённого пункта Малокатериновка Запорожской области", — сказал Конашенков.

Также, по его словам, за последние сутки ВС РФ атаковали 79 артиллерийских подразделений, живую силу и технику украинских военных более чем в ста районах.