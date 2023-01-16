Боевику по прозвищу Магас дали третий пожизненный срок за подрыв БТР и атаки на посты ДПС

Южный окружной военный суд вынес в отношении Али Тазиева, известного в преступных кругах как Магас, приговор о пожизненном лишении свободы за нападения на посты ДПС в Ингушетии и остальные преступления.

В 2013 и 2015 годах Тазиев уже получил два пожизненных срока, в том числе за покушение на жизнь Юнус-Бека Евкурова, возглавлявшего тогда Ингушетию, и подрыв автобуса в 2007 году. Затем в деле появились новые эпизоды. Выяснилось, что в 2009–2010 годах Тазиев трижды организовывал нападения на посты ДПС, в результате которых были ранены девять полицейских и 15 военнослужащих, два человека убиты. Также преступники подорвали бронетранспортёр МВД, пострадали четверо военных.

"По совокупности преступлений путём частичного сложения назначить Тазиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", — сказал судья на заседании.

К слову, с 2008 года Тазиев присоединился к "Имарат Кавказ"* и стал отвечать за планирование терактов. Всего участники банды убили 78 человек. Боевика разыскивали с 2004 года и поймали в мае 2013 года во время спецоперации в Ингушетии. Ему вменялась организация преступного сообщества, бандитизм, убийство, посягательство на жизнь правоохранителей, уничтожение имущества, незаконное изготовление и ношение оружия.

Ранее сообщалось, что ФСБ подтвердила уничтожение в Кабардино-Балкарии двух боевиков, которые готовили теракт в Чегеме по заданию украинских спецслужб. 26 декабря при задержании в пригороде Нальчика террористы оказали вооружённое сопротивление и ответным огнём были ликвидированы.