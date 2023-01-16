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Опубликовано 16 января 2023, 11:19

ВС РФ уничтожили более 30 украинских военных на Купянском направлении

Российские вооружённые силы за сутки уничтожили более 30 украинских военных на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области", — отметил он.

Потери противника составили более 30 человек, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

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А накануне, 15 января, стало известно, что армейская авиация и артиллерия ВС России нанесли поражение 14-й и 92-й механизированным бригадам ВСУ на Купянском направлении, уничтожив до 50 украинских военных.

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Vk.com / Минобороны России

Александра Вишнякова
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