Продюсер Бардаш: Если бы не Путин, на территории России сейчас бы шла война

Если бы глава государства не принял решение о проведении специальной военной операции на Украине, то сейчас военный конфликт происходил бы на территории России. Такое мнение высказал в интервью с блогером Лилией Абрамовой, известной как Татарка FM, украинский продюсер Юрий Бардаш.

В беседе Бардаш заявил, что считает команду президента России Владимира Путина сильнейшей в мире, которая "тащит на себе весь мир". Он пояснил, что российский лидер сработал на опережение, начав специальную военную операцию на Украине. Продюсер убеждён, что в ином случае "война бы сейчас шла на территории России".

Продюсер Бардаш: "Если бы не Путин, война бы сейчас шла на территории России"

"Владимир Владимирович и его команда тащат не себе весь мир. Это человек, который шарит во всём. Он может дать дельный ответ. Никто больше так не может, поэтому я говорю, что это самая сильная команда <…> И все нормальные страны надеются на справедливость России", — указал Бардаш.

Полный выпуск интервью проекта "Откровенно с Татаркой" с участием Юрия Бардаша доступен в YouTube, Rutube и VK. В нём продюсер также рассказал о том, почему он русский человек, о нацификации украинского шоу-бизнеса, высказал мнение о звёздах, покинувших Россию после начала специальной военной операции на Украине.

Юрий Бардаш — уроженец города Алчевска Луганской области. Он известен как музыкальный продюсер групп Quest Pistols, "Нервы", "Луна", Wellboy. Также он является основателем и участником группы "Грибы". Сейчас Бардаш работает над сольным проектом YOURA. После начала специальной военной операции призвал Украину к капитуляции перед Россией.