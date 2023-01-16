В Кремле высказались о "конфликте" между "Вагнером" и Минобороны

Конфликт между руководством частной военной компании "Вагнер" и Министерством обороны России существует только в информационном поле. Такое мнение высказал в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, бойцы Минобороны, как и вагнеровцы, сражаются на благо Родины.

"Мы думаем, что в основном этот конфликт существует, естественно, в информационном пространстве. Все делают общее дело, все воюют за Родину", — сказал представитель Кремля.