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16 января, 10:23

В Кремле высказались о "конфликте" между "Вагнером" и Минобороны

Пресс-секретарь президента Песков: Конфликт между ЧВК "Вагнер" и Минобороны существует лишь в информполе

Конфликт между руководством частной военной компании "Вагнер" и Министерством обороны России существует только в информационном поле. Такое мнение высказал в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, бойцы Минобороны, как и вагнеровцы, сражаются на благо Родины.

"Мы думаем, что в основном этот конфликт существует, естественно, в информационном пространстве. Все делают общее дело, все воюют за Родину", — сказал представитель Кремля.

В Минобороны раскрыли детали операции по освобождению Соледара

В Минобороны раскрыли детали операции по освобождению Соледара

Напомним, что в телеграм-каналах появились сообщения о якобы имеющемся конфликте между Евгением Пригожиным и оборонным ведомством на фоне освобождения Соледара. Однако позже Минобороны выпустило сообщение о том, что эта победа — одновременная заслуга и Российских вооружённых сил, и добровольцев отряда "Вагнер". Так, российские войска выполняли поддержку наступления штурмовой авиацией и артиллерией, а оккупированные противником городские кварталы Соледара штурмовали вагнеровцы.

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Shutterstock

Алексей Берковиц

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