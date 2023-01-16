В Кремле высказались о "конфликте" между "Вагнером" и Минобороны
Пресс-секретарь президента Песков: Конфликт между ЧВК "Вагнер" и Минобороны существует лишь в информполе
Конфликт между руководством частной военной компании "Вагнер" и Министерством обороны России существует только в информационном поле. Такое мнение высказал в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, бойцы Минобороны, как и вагнеровцы, сражаются на благо Родины.
"Мы думаем, что в основном этот конфликт существует, естественно, в информационном пространстве. Все делают общее дело, все воюют за Родину", — сказал представитель Кремля.
Напомним, что в телеграм-каналах появились сообщения о якобы имеющемся конфликте между Евгением Пригожиным и оборонным ведомством на фоне освобождения Соледара. Однако позже Минобороны выпустило сообщение о том, что эта победа — одновременная заслуга и Российских вооружённых сил, и добровольцев отряда "Вагнер". Так, российские войска выполняли поддержку наступления штурмовой авиацией и артиллерией, а оккупированные противником городские кварталы Соледара штурмовали вагнеровцы.
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