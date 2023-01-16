ПВО сбила восемь беспилотников на подлёте к Севастополю
Система ПВО за сутки сбила восемь беспилотников на подлёте к Севастополю — семь утром и один ночью. Повреждений в городе и акватории нет.
"В общей сложности к этому часу силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили уже семь БПЛА над морем. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали. Подчёркиваю: все беспилотники сбиты над морем", — написал губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.
Как пишет ТАСС, в сообщении главы Севастополя речь идёт о дронах, сбитых утром. Как уточнили в пресс-службе губернатора, ещё один был сбит в ночь на понедельник.
Напомним, ранее сегодня, 16 января, Михаил Развожаев сообщил об уничтожении одного дрона над морем у аэродрома Бельбек. После число уничтоженных беспилотников выросло. Глава Севастополя высмеял украинские сообщения, которые пытались выдать эту неудавшуюся атаку за очередную "перемогу".
ТАСС / Сергей Мальгавко