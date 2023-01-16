ПВО сбила восемь беспилотников на подлёте к Севастополю

Система ПВО за сутки сбила восемь беспилотников на подлёте к Севастополю — семь утром и один ночью. Повреждений в городе и акватории нет.

"В общей сложности к этому часу силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили уже семь БПЛА над морем. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали. Подчёркиваю: все беспилотники сбиты над морем", — написал губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.