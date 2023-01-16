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16 января, 10:22

ПВО сбила восемь беспилотников на подлёте к Севастополю

Система ПВО за сутки сбила восемь беспилотников на подлёте к Севастополю — семь утром и один ночью. Повреждений в городе и акватории нет.

"В общей сложности к этому часу силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили уже семь БПЛА над морем. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали. Подчёркиваю: все беспилотники сбиты над морем", написал губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.

Как пишет ТАСС, в сообщении главы Севастополя речь идёт о дронах, сбитых утром. Как уточнили в пресс-службе губернатора, ещё один был сбит в ночь на понедельник.

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Напомним, ранее сегодня, 16 января, Михаил Развожаев сообщил об уничтожении одного дрона над морем у аэродрома Бельбек. После число уничтоженных беспилотников выросло. Глава Севастополя высмеял украинские сообщения, которые пытались выдать эту неудавшуюся атаку за очередную "перемогу".

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Александра Вишнякова

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