В Омске хирурги удалили у женщины 15-килограммовую опухоль матки
В Омске онкогинекологи удалили у женщины 15-килограммовую опухоль. В пресс-службе областного Минздрава рассказали, что миома матки обнаружилась у неё ещё несколько лет назад при прохождении медицинской комиссии. Тогда 44-летней пациентке объяснили, что опухоль доброкачественная и предложили сделать операцию, однако та отказалась, а образование продолжило расти.
Удаление миомы таких размеров — дело непростое из-за сложности оперативного вмешательства, а масштабы образования и вовсе заставляли врачей думать, что они имеют дело с саркомой. По словам заведующего гинекологическим отделением Клинического онкологического диспансера Андрея Доронина, данный случай уникален, а сама опухоль разрослась до немалых масштабов.
"[Миома] заняла всю брюшную полость, оттесняя весь органокомплекс кверху, росла частично в забрюшинном пространстве, лежала на аорте, на полой вене, были задействованы почечные артерии и вены. Несмотря на эти нюансы, операция прошла успешно, вес опухоли составил 15 килограммов", — рассказал он.
Сама пациентка уже через несколько дней после операции почувствовала себя значительно лучше.
Лайф рассказывал, как в подмосковном Подольске хирурги удалили у пациентки роддома 30-сантиметровую опухоль матки. Из-за позднего обращения к врачам опухоль разрослась до таких размеров, что начала смещать соседние внутренние органы, а её вес составил почти два килограмма.
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