В Омске хирурги удалили у женщины 15-килограммовую опухоль матки

В Омске онкогинекологи удалили у женщины 15-килограммовую опухоль. В пресс-службе областного Минздрава рассказали, что миома матки обнаружилась у неё ещё несколько лет назад при прохождении медицинской комиссии. Тогда 44-летней пациентке объяснили, что опухоль доброкачественная и предложили сделать операцию, однако та отказалась, а образование продолжило расти.

Удаление миомы таких размеров — дело непростое из-за сложности оперативного вмешательства, а масштабы образования и вовсе заставляли врачей думать, что они имеют дело с саркомой. По словам заведующего гинекологическим отделением Клинического онкологического диспансера Андрея Доронина, данный случай уникален, а сама опухоль разрослась до немалых масштабов.

"[Миома] заняла всю брюшную полость, оттесняя весь органокомплекс кверху, росла частично в забрюшинном пространстве, лежала на аорте, на полой вене, были задействованы почечные артерии и вены. Несмотря на эти нюансы, операция прошла успешно, вес опухоли составил 15 килограммов", — рассказал он.

Сама пациентка уже через несколько дней после операции почувствовала себя значительно лучше.