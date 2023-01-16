В Кремле не знают, вернётся ли Путин к традиции крещенских купаний
Пресс-секретарь президента Песков пока не знает, будет ли Путин окунаться в прорубь на Крещение в этом году
В Кремле пока не знают, будет ли президент России Владимир Путин принимать участие в крещенских купаниях в этом году. Об этом в беседе с журналистами в понедельник заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, пока не знаю", — признался он, отвечая на вопросы сотрудников СМИ о том, мог бы представитель Кремля раскрыть планы Путина на Крещение.
Крещение Господне, или Богоявление, православные верующие отметят 19 января. Этот праздник связан с евангельским событием — крещением Иисуса Христа Иоанном Предтечей в реке Иордан, и считается самым древним в христианстве наряду с Пасхой.
Обычно президент Владимир Путин отмечает Крещение купанием в проруби, однако в 2022 году — в разгар пандемии — делать этого не стал. Как позже пояснил Дмитрий Песков, представители Церкви призвали подумать перед тем, как принимать участие в купаниях на фоне пандемии. И российский лидер прислушался к этим рекомендациям.