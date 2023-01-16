Кремль сообщил о дополнении проекта концепции внешней политики России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время проект обновлённой концепции внешней политики России дополняется.

"Она [концепция] будет дополнена, будет работа финализироваться. Будут определённые дополнения", — сказал он журналистам, не уточнив, о каких сроках идёт речь.

Вместе с тем представитель Кремля не исключил, что утверждение может состояться без проведения "большого" заседания Совета безопасности РФ.

"На самом деле может быть утверждено указом президента", — добавил Песков.