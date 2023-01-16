Кремль сообщил о дополнении проекта концепции внешней политики России
Песков заявил, что проект концепции внешней политики России дополняется
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время проект обновлённой концепции внешней политики России дополняется.
"Она [концепция] будет дополнена, будет работа финализироваться. Будут определённые дополнения", — сказал он журналистам, не уточнив, о каких сроках идёт речь.
Вместе с тем представитель Кремля не исключил, что утверждение может состояться без проведения "большого" заседания Совета безопасности РФ.
"На самом деле может быть утверждено указом президента", — добавил Песков.
Как уже писал Лайф, новая концепция внешней политики России может быть представлена МИД РФ уже в январе 2023 года. При этом уточнялось, что возможны изменения в случае каких-либо форс-мажорных ситуаций. Текст документа одобрили ещё в 2022 году, однако в связи с развитием ситуации было решено продолжить работу и учесть новые моменты. Кстати, в декабре президент РФ Владимир Путин обсудил проект с Совбезом.