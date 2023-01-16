Власти Севастополя высмеяли украинские сообщения об атаке беспилотников
Глава Севастополя Развожаев сообщил уже о семи сбитых беспилотниках над морем за сутки
Система противовоздушной обороны и силы Черноморского флота сбили уже семь беспилотников за прошедшие сутки. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Он подчеркнул, что контроль воздушной обстановки продолжается, все оперативные службы находятся наготове.
"Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали. Подчёркиваю: все беспилотники сбиты над морем. Украинские ципсошники пытаются выдавать эту неудавшуюся атаку за очередную "перемогу". Пишут, что в городе взрывы, и просят скидывать им подтверждения. Ничего вам никто не скинет, в городе-герое всё спокойно", — написал Развожаев.
Напомним, что до этого система ПВО в Севастополе сработала 2 января. Развожаев сообщал, что беспилотник был сбит системой противовоздушной обороны над морем, а позже о ещё одном ликвидированном БПЛА. При этом уточнялось, что все службы в городе действуют в штатном режиме.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов