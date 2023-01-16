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Опубликовано 16 января 2023, 09:52
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Власти Севастополя высмеяли украинские сообщения об атаке беспилотников

Глава Севастополя Развожаев сообщил уже о семи сбитых беспилотниках над морем за сутки

Система противовоздушной обороны и силы Черноморского флота сбили уже семь беспилотников за прошедшие сутки. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что контроль воздушной обстановки продолжается, все оперативные службы находятся наготове.

"Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали. Подчёркиваю: все беспилотники сбиты над морем. Украинские ципсошники пытаются выдавать эту неудавшуюся атаку за очередную "перемогу". Пишут, что в городе взрывы, и просят скидывать им подтверждения. Ничего вам никто не скинет, в городе-герое всё спокойно", — написал Развожаев.

Российские средства ПВО за сутки сбили украинский Су-25 и 21 беспилотник
Российские средства ПВО за сутки сбили украинский Су-25 и 21 беспилотник

Напомним, что до этого система ПВО в Севастополе сработала 2 января. Развожаев сообщал, что беспилотник был сбит системой противовоздушной обороны над морем, а позже о ещё одном ликвидированном БПЛА. При этом уточнялось, что все службы в городе действуют в штатном режиме.

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ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Марина Калегина
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