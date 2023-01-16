Власти Севастополя высмеяли украинские сообщения об атаке беспилотников

Система противовоздушной обороны и силы Черноморского флота сбили уже семь беспилотников за прошедшие сутки. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что контроль воздушной обстановки продолжается, все оперативные службы находятся наготове.

"Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали. Подчёркиваю: все беспилотники сбиты над морем. Украинские ципсошники пытаются выдавать эту неудавшуюся атаку за очередную "перемогу". Пишут, что в городе взрывы, и просят скидывать им подтверждения. Ничего вам никто не скинет, в городе-герое всё спокойно", — написал Развожаев.