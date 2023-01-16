Эти 3 простых шага помогут восстановить организм после ОРВИ за неделю

После ОРВИ организму нужно помочь восстановиться, и начать стоит с пищеварительной системы, рассказала в беседе с Ura.ru кандидат медицинских наук, врач лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух. Она объяснила, как после болезни вернуть себе бодрость и энергию.

"После атаки вируса организму нужно время, чтобы восстановиться. Лучше возвращаться к привычному режиму постепенно. В первую неделю после исчезновения насморка, кашля и температуры необходимо прислушиваться к своему самочувствию, стремиться вести здоровый образ жизни", — советует медик.

По словам Кашух, воспаление может стать причиной отсутствия аппетита, поэтому рекомендуется снизить нагрузку на ЖКТ и придерживаться щадящего питания — без мучного, жирной и острой пищи. В рацион стоит добавить нежирную рыбу, постное мясо, овощи и фрукты, цельнозерновые каши и кисломолочные продукты. Нередко переболевшие ОРВИ чувствуют постоянную усталость и слабость, поэтому важно избегать повышенной нагрузки и хорошо высыпаться.

"Пользу принесут прогулки на свежем воздухе. Тяжёлые физические нагрузки лучше вводить не ранее чем через две недели после болезни", — подытожила Кашух.