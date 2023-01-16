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16 января, 09:40

Детская спортшкола загорелась в Кургане

<p>Детская спортшкола загорелась в Кургане. Фото © vk.com / <a href="https://vk.com/kurgan?w=wall-33682639_2924738" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ТИПИЧНЫЙ КУРГАН</a></p>

Детская спортшкола загорелась в Кургане. Фото © vk.com / ТИПИЧНЫЙ КУРГАН

В Кургане загорелась детская спортивная школа, учеников эвакуировали, по предварительным данным, пострадавших нет. В Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах — густой дым и языки пламени.

Видео © vk.com / Инцидент | Курган

"Произошло возгорание в здании по адресу Гоголя, 103б, в котором расположено МБУДО "ДЮСШ № 1 им. А.А. Семёнова". Пожарно-спасательные подразделения (35 человек и 12 единиц техники) работают по повышенному рангу пожара "Вызов № 2", — рассказали в региональном ГУ МЧС.

Рядом с местом происшествия находится средняя школа, куда эвакуировались дети.

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А ранее, 15 января, в Кинеле Самарской области произошёл пожар на рынке на улице Октябрьской. В результате погиб один человек.

Александра Вишнякова

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