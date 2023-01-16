Детская спортшкола загорелась в Кургане

В Кургане загорелась детская спортивная школа, учеников эвакуировали, по предварительным данным, пострадавших нет. В Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах — густой дым и языки пламени.

"Произошло возгорание в здании по адресу Гоголя, 103б, в котором расположено МБУДО "ДЮСШ № 1 им. А.А. Семёнова". Пожарно-спасательные подразделения (35 человек и 12 единиц техники) работают по повышенному рангу пожара "Вызов № 2", — рассказали в региональном ГУ МЧС.