В Уфе 18-летний студент убил мать из-за блокнота с паролями и написал брату СМС с признанием

В Уфе 18-летний сын жестоко расправился с родной матерью из-за пропавшего после уборки блокнота с паролями, он уже арестован. СУ СК России по Башкортостану сообщило, что по факту расправы возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

"По версии следствия, утром 9 января 2023 года обвиняемый, длительное время испытывая неприязненные отношения к своей матери, в ходе очередного конфликта взял кухонный нож и нанёс им женщине множественные удары в шею и туловище. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте", — рассказали в управлении.

После страшной расправы молодой человек отправил своему брату сообщение с признанием в убийстве матери, которая выкинула "сокровище". Последний вызвал сотрудников полиции и скорую помощь. Женщина к их приезду была мертва. Убийцу нашли над её телом, отрицать вину он не стал и сразу сознался в содеянном, а также рассказал об обстоятельствах случившегося.