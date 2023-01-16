Диетолог объяснила, почему заморозка — лучшее решение для хранения ягод и фруктов
Диетолог Гридина: Заморозка ягод и фруктов сохраняет до 40% больше полезных веществ, чем сушка
Как известно, среди вариантов термической обработки продуктов заморозка является самой щадящей. Как она влияет на полезность фруктов и ягод, в беседе с Лайфом рассказала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.
"Термическая обработка тоже оставляет свой след на уровне полезности продуктов. Так, при заморозке уменьшается концентрация витамина С примерно на 10–15%. Но при той же сушке процент сокращения витамина С выше — около 50%", — объяснила врач.
Среди других способов термической обработки фруктов и ягод заморозка является наиболее щадящей
Фото © Unsplash
Вместе с тем шоковая заморозка никак не ухудшает качество витаминов и микроэлементов, которые содержатся во фруктах и ягодах. То же самое касается и витаминов В и С — их уровень остаётся прежним.
Шоковая заморозка никак не ухудшает качество витаминов и микроэлементов, которые содержатся во фруктах и ягодах
Фото © Unsplash
Следовательно, заморозка является отличным способом сохранить фрукты и ягоды на продолжительный срок, например на зиму, с минимальной потерей полезных свойств.
"Заморозка — наилучшее решение для термической обработки фруктов и ягод", — резюмировала собеседница Лайфа.
Ранее Лайф писал, что российские торговые сети запускают новую технологию, которая будет автоматически проверять сроки годности промаркированных товаров на кассе магазина. Это даст возможность блокировать просроченный продукт на этапе сканирования.
Unsplash