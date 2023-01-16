Диетолог объяснила, почему заморозка — лучшее решение для хранения ягод и фруктов

Как известно, среди вариантов термической обработки продуктов заморозка является самой щадящей. Как она влияет на полезность фруктов и ягод, в беседе с Лайфом рассказала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.

"Термическая обработка тоже оставляет свой след на уровне полезности продуктов. Так, при заморозке уменьшается концентрация витамина С примерно на 10–15%. Но при той же сушке процент сокращения витамина С выше — около 50%", — объяснила врач.

Среди других способов термической обработки фруктов и ягод заморозка является наиболее щадящей Фото © Unsplash

Вместе с тем шоковая заморозка никак не ухудшает качество витаминов и микроэлементов, которые содержатся во фруктах и ягодах. То же самое касается и витаминов В и С — их уровень остаётся прежним.

Шоковая заморозка никак не ухудшает качество витаминов и микроэлементов, которые содержатся во фруктах и ягодах Фото © Unsplash

Следовательно, заморозка является отличным способом сохранить фрукты и ягоды на продолжительный срок, например на зиму, с минимальной потерей полезных свойств.

"Заморозка — наилучшее решение для термической обработки фруктов и ягод", — резюмировала собеседница Лайфа.