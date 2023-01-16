Водителей предупредили о неисправностях в авто, за которые вскоре будет грозить штраф

Для российских автомобилистов подготовили новую редакцию "перечня неисправностей и условий", запрещающих эксплуатацию автомобилей. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Так, например, это коснётся водителей, использующих резину не по сезону. Будут установлены специальные запреты на периоды с декабря по февраль — для летних шин и с июня по август — для шипованных. Однако длительность запрета может варьироваться в зависимости от региона страны. Кроме того, в списке упоминается запрет на использование нештатных ламп в фарах, например ксеноновых, и передвижение на авто с неисправной антиблокировочной системой.

Вместе с тем инспекторы могут выявить нарушения в связи с неработающими стоп-сигналами, автоматическим корректором фар, фонарём заднего хода, а также составить протокол за неработающую систему ABS, демонтаж регулятора тормозных сил, повреждения тормозных трубопроводов и шлангов.

Стоит отметить, что для устранения наиболее критичных неисправностей у водителей будет определённое время. По истечении, например, трёх дней нужно будет заново пройти ТО, иначе свидетельство о регистрации транспортного средства изымут.

Как пишет издание, обсуждение данного проекта в настоящее время находится на финальной стадии и может вступить в силу уже с 1 сентября после того, как поправки будут поддержаны, а документ подпишет глава кабмина Михаил Мишустин.