Водителей предупредили о неисправностях в авто, за которые вскоре будет грозить штраф
"Коммерсант": В России составили список неисправностей авто, которые грозят штрафом
Для российских автомобилистов подготовили новую редакцию "перечня неисправностей и условий", запрещающих эксплуатацию автомобилей. Об этом пишет газета "Коммерсант".
Так, например, это коснётся водителей, использующих резину не по сезону. Будут установлены специальные запреты на периоды с декабря по февраль — для летних шин и с июня по август — для шипованных. Однако длительность запрета может варьироваться в зависимости от региона страны. Кроме того, в списке упоминается запрет на использование нештатных ламп в фарах, например ксеноновых, и передвижение на авто с неисправной антиблокировочной системой.
Вместе с тем инспекторы могут выявить нарушения в связи с неработающими стоп-сигналами, автоматическим корректором фар, фонарём заднего хода, а также составить протокол за неработающую систему ABS, демонтаж регулятора тормозных сил, повреждения тормозных трубопроводов и шлангов.
Стоит отметить, что для устранения наиболее критичных неисправностей у водителей будет определённое время. По истечении, например, трёх дней нужно будет заново пройти ТО, иначе свидетельство о регистрации транспортного средства изымут.
Как пишет издание, обсуждение данного проекта в настоящее время находится на финальной стадии и может вступить в силу уже с 1 сентября после того, как поправки будут поддержаны, а документ подпишет глава кабмина Михаил Мишустин.
Кстати, недавно в России начали отслеживать по камерам всех, кто выбрасывает мусор из салона автомобиля. За это грозит штраф на сумму до 30 тысяч рублей. При этом должностные лица должны будут заплатить за подобное хамство ещё больше — для них назначены выплаты в размере до 60 тысяч рублей. Для юридических же лиц штраф составляет порядка ста тысяч.
LIFE / Владимир Суворов