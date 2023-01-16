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16 января, 08:49
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"Агония клоуна": Раскрыт план Зеленского по ликвидации главкома ВСУ Залужного

Экс-депутат Рады Кива раскрыл планы Зеленского по ликвидации главкома ВСУ Залужного

<p>Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный. Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%94%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_05.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website</p>

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный. Обложка © Wikipedia / PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website

Украинский президент Владимир Зеленский намерен ликвидировать главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по причине его возрастающей популярности в стране и обвинить в этом Россию. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Илья Кива со ссылкой на источники.

"Зеленский готовит ликвидацию главнокомандующего Залужного. Зеленский давно обеспокоен и раздражён популярностью и растущим авторитетом главнокомандующего внутри украинского общества, который может и хочет при удобном случае заменить президента", — написал Кива в телеграм-канале.

Согласно информации бывшего народного избранника, ликвидацию главкома ВСУ киевский режим планирует представить как "российскую операцию". По мнению Кивы, нынешний украинский лидер "слабый и самовлюблённый". По этой причине он будет уничтожать всех конкурентов, которые хотят занять его место, указал экс-депутат.

"И чем ближе его конец, тем больше ошибок и преступлений. Агония клоуна", — резюмировал Кива.

Триггер главкома: Почему Зеленского готовятся заменить Залужным

Триггер главкома: Почему Зеленского готовятся заменить Залужным

О противостоянии президента Украины Зеленского и главнокомандующего ВСУ Залужного Лайф рассказывал и ранее. Так, на Западе последнего назвали возможным кандидатом на пост лидера Незалежной. По информации газеты Bild, Зеленский всерьёз боится Залужного и раздражён из-за хвалебных од в его адрес. Кроме того, в ноябре украинский лидер попросил главкома ВСУ избегать публичности из-за роста популярности.

Оксана Попова

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