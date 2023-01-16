"Агония клоуна": Раскрыт план Зеленского по ликвидации главкома ВСУ Залужного
Экс-депутат Рады Кива раскрыл планы Зеленского по ликвидации главкома ВСУ Залужного
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный. Обложка © Wikipedia / PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website
Украинский президент Владимир Зеленский намерен ликвидировать главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по причине его возрастающей популярности в стране и обвинить в этом Россию. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Илья Кива со ссылкой на источники.
"Зеленский готовит ликвидацию главнокомандующего Залужного. Зеленский давно обеспокоен и раздражён популярностью и растущим авторитетом главнокомандующего внутри украинского общества, который может и хочет при удобном случае заменить президента", — написал Кива в телеграм-канале.
Согласно информации бывшего народного избранника, ликвидацию главкома ВСУ киевский режим планирует представить как "российскую операцию". По мнению Кивы, нынешний украинский лидер "слабый и самовлюблённый". По этой причине он будет уничтожать всех конкурентов, которые хотят занять его место, указал экс-депутат.
"И чем ближе его конец, тем больше ошибок и преступлений. Агония клоуна", — резюмировал Кива.
О противостоянии президента Украины Зеленского и главнокомандующего ВСУ Залужного Лайф рассказывал и ранее. Так, на Западе последнего назвали возможным кандидатом на пост лидера Незалежной. По информации газеты Bild, Зеленский всерьёз боится Залужного и раздражён из-за хвалебных од в его адрес. Кроме того, в ноябре украинский лидер попросил главкома ВСУ избегать публичности из-за роста популярности.