"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 января, 08:41

Глубоко модернизированный Ту-95МСМ совершил испытательный полёт

Глубоко модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил испытательный полёт, сообщили в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации.

"В рамках программы испытаний состоялся очередной полёт глубоко модернизированного ракетоносца Ту-95МСМ. В ходе полёта выполнены необходимые проверки систем и оборудования", — говорится в сообщении ОАК.

В рамках глубокой модернизации Ту-95МСМ доработали для улучшения характеристик, что в результате должно улучшить показатели эффективности и надёжности ракетоносца.

"Уралвагонзавод" отправил новую партию танков Т-90М "Прорыв" по заказу Минобороны

"Уралвагонзавод" отправил новую партию танков Т-90М "Прорыв" по заказу Минобороны

А в конце декабря 2022 года были переданы на лётные испытания ещё два стратегических бомбардировщика Ту-160. Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов назвал приоритетной задачей возобновление производства этих самолётов, поскольку Ту-160 — важнейшая часть ядерной триады России.

Обложка ©

Александр Щербак / ТАСС

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров