Глубоко модернизированный Ту-95МСМ совершил испытательный полёт
Глубоко модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил испытательный полёт, сообщили в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации.
"В рамках программы испытаний состоялся очередной полёт глубоко модернизированного ракетоносца Ту-95МСМ. В ходе полёта выполнены необходимые проверки систем и оборудования", — говорится в сообщении ОАК.
В рамках глубокой модернизации Ту-95МСМ доработали для улучшения характеристик, что в результате должно улучшить показатели эффективности и надёжности ракетоносца.
А в конце декабря 2022 года были переданы на лётные испытания ещё два стратегических бомбардировщика Ту-160. Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов назвал приоритетной задачей возобновление производства этих самолётов, поскольку Ту-160 — важнейшая часть ядерной триады России.
Александр Щербак / ТАСС