Глубоко модернизированный Ту-95МСМ совершил испытательный полёт

Глубоко модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил испытательный полёт, сообщили в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации.

"В рамках программы испытаний состоялся очередной полёт глубоко модернизированного ракетоносца Ту-95МСМ. В ходе полёта выполнены необходимые проверки систем и оборудования", — говорится в сообщении ОАК.

В рамках глубокой модернизации Ту-95МСМ доработали для улучшения характеристик, что в результате должно улучшить показатели эффективности и надёжности ракетоносца.