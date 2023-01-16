"Вкусно — и точка" намерена зарегистрировать свой бренд в Казахстане
В Минюсте Казахстана сообщили, что "Вкусно — и точка" подала заявку на регистрацию бренда
Российское ООО "Система ПБО", которое владеет ресторанами "Вкусно — и точка", намерено зарегистрировать свой товарный знак в Казахстане. Об этом сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Министерства юстиции республики.
"В настоящее время в государственном реестре товарных знаков Республики Казахстан товарный знак под обозначением "Вкусно — и точка" не зарегистрирован. Однако на рассмотрении экспертной организации (Национального института интеллектуальной собственности Министерства юстиции. — Прим. Лайфа) находятся заявки на регистрацию товарных знаков, содержащих словесные обозначения "Вкусно — и точка", поданные от имени ООО "Система ПБО", — уточнила представитель пресс-службы.
Ранее сообщалось, рестораны McDonald's в Казахстане приостановили работу с 18 ноября 2022 года из-за ограничений в местных поставках. Владеющая заведениями компания намеревалась решить проблему. Однако 5 января этого года было объявлено, что организация полностью прекращает деятельность под популярным торговым брендом.
ТАСС / Александр Щербак