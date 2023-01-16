"Вкусно — и точка" намерена зарегистрировать свой бренд в Казахстане

Российское ООО "Система ПБО", которое владеет ресторанами "Вкусно — и точка", намерено зарегистрировать свой товарный знак в Казахстане. Об этом сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Министерства юстиции республики.

"В настоящее время в государственном реестре товарных знаков Республики Казахстан товарный знак под обозначением "Вкусно — и точка" не зарегистрирован. Однако на рассмотрении экспертной организации (Национального института интеллектуальной собственности Министерства юстиции. — Прим. Лайфа) находятся заявки на регистрацию товарных знаков, содержащих словесные обозначения "Вкусно — и точка", поданные от имени ООО "Система ПБО", — уточнила представитель пресс-службы.