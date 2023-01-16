На екатеринбургской свалке при разборе мусора обнаружили самодельную бомбу

В Екатеринбурге на свалке нашли предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, в результате чего пришлось проводить эвакуацию. Об этом Лайфу сообщил источник.

Всё произошло на полигоне твёрдых бытовых отходов "Широкореченский" при разборе мусора. Неожиданную находку обнаружил приёмщик, который и забил тревогу. К счастью, никто не пострадал, на место быстро подоспели опытные сапёры.

Спецы провели осмотр и заключили, что предмет состоит из четырёх тротиловых шашек с поражающими элементами (там же было два пакета с гвоздями), часов, проводов и трёх взрывателей. Устройство отправлено на экспертизу. Теперь выясняется, как оно могло попасть на свалку.