"Заслужил леща": Блогер Литвин сцепился в Куршевеле с поляком, оскорблявшим русских

Блогер Михаил Литвин рассказал о конфликте, который у него произошёл на горнолыжном курорте в Куршевеле. Отдыхающий там же поляк решил оскорбить Литвина и его друга просто потому, что они русские. Под "раздачу" попали все граждане РФ и почему-то монголы.

Блогеру с другом не повезло оказаться в подъёмнике вместе с "политически подкованным" поляком. Житель европейской страны зачем-то решил "просветить" Литвина и рассказать о "плохих" русских, которые не годятся в европейцы.

"Вы не европейское государство, вы Азия, как монголы", — сказал поляк, зачем-то принизив монголов. "Поляк, который не знает ни капельки о русской душе, о русских людях имеет какое-то право с такой надменностью с нами базарить", — заявил после конфликта Литвин.

Блогер Литвин сцепился в Куршевеле с поляком, оскорблявшим русских. Видео © Телеграм-канал ЛИТВИН

Поляк продолжил принижать Россию и русских, а Литвин призвал его просто кататься к горах и не нарываться на конфликт. Как блогер заявил уже после инцидента, "хорошего леща" его оппонент всё же заслужил.