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Опубликовано 16 января 2023, 08:10

Мобилизованных предпринимателей освободили от статистической отчётности

Правительство РФ в рамках поддержки освободило мобилизованных предпринимателей от статистической отчётности. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Изменения вносятся в постановление Правительства РФ "О мерах поддержки мобилизованных лиц", благодаря чему мобилизованным предпринимателям получится избежать штрафов за непредоставление отчётности.

"Информация о субъектах предпринимательства, где в рамках мобилизации призван единственный учредитель и одновременно руководитель, будет направляться в Росстат Федеральной налоговой службой. Таким образом, сами предприниматели будут избавлены от необходимости предоставлять отчётность во время несения воинской службы", — уточняется на сайте кабмина.

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Как уже писал Лайф, также в рамках комплекса дополнительных мер поддержки мобилизованные, контрактники и добровольцы получат двойной страховой стаж за участие в специальной военной операции. Вместе с тем предполагается отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, увеличение сроков подачи налоговых деклараций и финансовых отчётов.

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ТАСС / Донат Сорокин

Николь Вербер
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