Мобилизованных предпринимателей освободили от статистической отчётности

Правительство РФ в рамках поддержки освободило мобилизованных предпринимателей от статистической отчётности. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Изменения вносятся в постановление Правительства РФ "О мерах поддержки мобилизованных лиц", благодаря чему мобилизованным предпринимателям получится избежать штрафов за непредоставление отчётности.

"Информация о субъектах предпринимательства, где в рамках мобилизации призван единственный учредитель и одновременно руководитель, будет направляться в Росстат Федеральной налоговой службой. Таким образом, сами предприниматели будут избавлены от необходимости предоставлять отчётность во время несения воинской службы", — уточняется на сайте кабмина.