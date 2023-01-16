Мобилизованных предпринимателей освободили от статистической отчётности
Правительство РФ в рамках поддержки освободило мобилизованных предпринимателей от статистической отчётности. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
Изменения вносятся в постановление Правительства РФ "О мерах поддержки мобилизованных лиц", благодаря чему мобилизованным предпринимателям получится избежать штрафов за непредоставление отчётности.
"Информация о субъектах предпринимательства, где в рамках мобилизации призван единственный учредитель и одновременно руководитель, будет направляться в Росстат Федеральной налоговой службой. Таким образом, сами предприниматели будут избавлены от необходимости предоставлять отчётность во время несения воинской службы", — уточняется на сайте кабмина.
Как уже писал Лайф, также в рамках комплекса дополнительных мер поддержки мобилизованные, контрактники и добровольцы получат двойной страховой стаж за участие в специальной военной операции. Вместе с тем предполагается отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, увеличение сроков подачи налоговых деклараций и финансовых отчётов.
ТАСС / Донат Сорокин