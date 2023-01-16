Зеленский воспользуется дружбой с Трюдо ради танков Leopard 2, заявил Подоляк

Украинский лидер собирается попросить танки Leopard 2 у премьер-министра Канады Джастина Трюдо, однако последнее слово в данном вопросе будет за Германией. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Очевидно, что президент Зеленский, у которого дружеские отношения с премьер-министром Канады, попросит тяжёлые танки. Шаг по передаче бронетехники должен быть за Германией, потому что она владелец технологии. Это должно происходить естественным образом, и Германия должна взять на себя инициативу в этом процессе", — сообщил он в интервью газете The Globe and Mail.

Как напомнило издание, немецкий канцлер Олаф Шольц, несмотря на давление, не позволяет реэкспортировать произведённые в Германии танки, опасаясь эскалации конфликта. Кроме того, представитель канадского Минобороны Даниэль Минден не сказал, предоставит ли Оттава Leopard 2, если всё же получит разрешение Берлина.