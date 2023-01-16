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16 января, 08:45

Российская ПВО сбила беспилотник у аэродрома Бельбек в Крыму

Российская система ПВО сбила беспилотник над морем у аэродрома Бельбек в Крыму. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Снова атака беспилотников. Системы ПВО сбили БПЛА над морем по направлению к Бельбеку", — написал он в телеграм-канале.

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А ранее система ПВО в Севастополе срабатывала 2 января. Как заявлял Развожаев, беспилотник был сбит над морем, а позже губернатор сообщил о ещё одном ликвидированном дроне.

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Vk.com / Минобороны России

Александра Вишнякова

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