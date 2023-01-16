Российская ПВО сбила беспилотник у аэродрома Бельбек в Крыму

Российская система ПВО сбила беспилотник над морем у аэродрома Бельбек в Крыму. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Снова атака беспилотников. Системы ПВО сбили БПЛА над морем по направлению к Бельбеку", — написал он в телеграм-канале.