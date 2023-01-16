Диетолог раскрыла, как правильно питаться при ОРВИ, чтобы не сделать себе ещё хуже

Не следует злоупотреблять острыми и пряными продуктами во время ОРВИ и при высокой температуре тела. Об этом сообщила РИА "Новости" главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в Международный день горячей и острой пищи.

По её словам, имбирь — яркий пример такой категории продуктов. Благодаря терпенам и гингиролу он действительно может оказывать противовоспалительное и бактерицидное действие при болезнях. Также в свежем корне имбиря много каротиноидов (витамин А) и большое содержание витамина С, поэтому продукт выступает как отличный природный антиоксидант и помогает клеткам организма защититься от повреждения.

"Но в случае развития респираторного заболевания, выраженного воспаления, а тем более температуры употреблять острую и пряную пищу и напитки не рекомендуется", — поделилась Стародубова.

Она подчеркнула, что имбирь следует добавлять в блюда в умеренных количествах. Особенно он хорошо сочетается с овощами, крупами, рыбой, курицей. Согревающий эффект в этом случае поможет при профилактике заболеваний. Норма для здорового человека — это 10–12 граммов свежего корня имбиря или 1–1,5 грамма сухого, добавила диетолог. То же самое касается и остальных жгучих специй.

Также Стародубова посоветовала не обходить вниманием куркуму, в которой содержится мощнейший антиоксидант — куркумин. Он укрепляет иммунитет, восстанавливает метаболические процессы, улучшает работу мозга и снижает риск развития онкозаболеваний. Диетолог напомнила, что и куркуму следует употреблять в умеренных количествах, не более двух граммов в сутки.