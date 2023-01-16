В Италии задержан крёстный отец клана "Коза ностра"

В Италии задержали босса мафии "Коза ностра" Маттео Мессину Денаро, который скрывался от правосудия с 1993 года и, по данным журнала Forbes, находился на шестом месте в списке десяти самых разыскиваемых преступников в мире. Об этом сообщило в понедельник агентство АНСА со ссылкой на источники. По данным СМИ, Денаро арестовали, когда он находился в дневном стационаре клиники "Маддалена" в центре Палермо: 60-летний мафиози страдает хронической болезнью почек и ему предстоял диализ.

В 2006 году "босс боссов" сицилийской мафии Бернардо Провензано по прозвищу Трактор был арестован и заключён под стражу. Его преемником мог стать один из трёх высокопоставленных мафиозо — Сальваторе Ло Пикколо, Доменико Ракуглия или Маттео Мессина Денаро. Но в 2007 году Сальваторе Ло Пикколо был арестован, а спустя два года арестовали и Доменико Ракуглия. Так Матео Мессина Денаро стал крёстным отцом сицилийской мафии. Он взял себе прозвище Дьяболик в честь известного персонажа-антигероя из итальянских комиксов.

В мае 2002 года Дьяболик был заочно приговорён к пожизненному заключению за организацию серии взрывов в Милане, Риме и Флоренции, в результате которых десять человек погибли и ещё около ста получили ранения. С тех пор за ним безуспешно охотились европейские спецслужбы, но схватить его не удавалось. В 2010 году в ходе крупной полицейской операции под названием "Голем-3" удалось арестовать 19 приближённых крёстного отца, в числе которых оказался и его брат Сальваторе. Но не сам Маттео Мессина Денаро.