Министр обороны Германии попросилась в отставку после череды скандалов

Министр обороны Германии 57-летняя Кристина Ламбрехт попросила канцлера Олафа Шольца освободить её от занимаемой должности. Об этом информирует в понедельник DPA со ссылкой на личное заявление женщины-политика.

Среди причин отставки Ламбрехт отметила, что внимание СМИ к её личности отодвинуло на задний план дискуссии о нуждах Бундесвера и развитии армии в интересах граждан.

"В связи с этим я решила освободить свой пост", — заявила она.

Фрау Ламбрехт занимала пост министра обороны с 8 декабря 2021 года. До этого она руководила Министерством юстиции и защиты прав потребителей, а также занимала должность министра по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодёжи.

Весной 2022 года Ламбрехт подверглась критике после заявления о том, что возможности Бундесвера по поставкам оружия Украине из своих резервов исчерпаны и продолжение их возможно только за счёт новой продукции военной промышленности. Не меньший резонанс вызвал её недавний отказ от поставок на Украину тяжёлой военной техники — танков "Леопард" или БМП "Мардер". Своё решение Ламбрехт мотивировала тем, что ни одна другая страна НАТО не передаёт Украине боевую технику подобного класса, тогда как у самой Германии нет тяжёлых вооружений в таких количествах, чтобы обеспечить собственную безопасность и передать часть на нужды ВСУ.