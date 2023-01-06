Немцы начали массово отказываться от военной службы
В Германии число отказников в Бундесвере за год выросло почти в пять раз
В ФРГ количество отказников на фоне ситуации на Украине в 2022 году увеличилось почти в пять раз относительно предыдущего года. Об этом сообщили в ведомстве по делам семьи и гражданского общества Германии.
"В 2021 году федеральное ведомство по делам семьи и гражданского общества получило 201 заявление об отказе от военной службы, в 2022 году было подано в общей сложности 951 заявление", — заявил представитель ведомства в интервью медиагруппе RND.
После отмены в Германии всеобщей воинской обязанности в 2011 году отказниками считаются только те, кто уже служит в Бундесвере. По данным RND, немцы объясняют свой отказ от службы тем, что не готовы участвовать в военном конфликте на Украине.
Ранее Лайф писал, что немецкая оппозиция призвала главу Минобороны ФРГ Кристин Ламбрехт к отставке из-за скандального новогоднего обращения. При этом нежелание Ламбрехт уходить с поста назвали ещё более стойким, чем "климатический клей" на улице.
ТАСС / IMAGO / Melina Waliczek