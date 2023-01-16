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16 января, 09:39

Россиянам объяснили, почему заочка — это не "диплом для галочки", а полноценное образование

Эксперт Галкина заявила, что заочное образование делает специалиста более востребованным

Вопреки распространённому мнению, заочное образование не является "покупкой диплома". По словам руководителя направления "Высшее образование" в Skillbox Надежды Галкиной, зачастую заочники даже трудятся больше остальных, особенно если совмещают учёбу с работой. Различия между форматами заключаются в интенсивности курса и его длительности: бакалавры очной формы учатся четыре года, а заочной — четыре с половиной.

"Очное или дневное обучение предусматривает полное вовлечение студента. Поэтому такие студенты во многом испытывают сложности с профессиональным стартом при поиске первой постоянной работы по специальности только после выпуска. Конечно, бывают и исключения, но популярный сценарий всё-таки такой. Заочник же может совмещать обучение с работой, набираться опыта, развивать портфолио", пояснила она Лайфу.

В итоге, по словам Галкиной, заочники зачастую становятся более конкурентоспособными на рынке труда, а качество полученного образования гарантируют аккредитация выбранного вуза и сдача государственной итоговой аттестации.

"Сегодня всё больше вузов предлагают для обоих форматов дистанционное обучение. Например, на наших совместных программах с РАНХиГС, МПГУ и СПбПУ есть как очные, так и заочные направления обучения", заключила она.

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Лайф писал, что Минпросвещения России утвердило единую программу дошкольного образования. В опубликованном ведомством документе говорится, что она позволит сконструировать цельное федеральное образовательное пространство.

Обложка ©

Freepik / Wayhomestudio

Матвей Константинов

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