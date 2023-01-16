Россиянам объяснили, почему заочка — это не "диплом для галочки", а полноценное образование

Вопреки распространённому мнению, заочное образование не является "покупкой диплома". По словам руководителя направления "Высшее образование" в Skillbox Надежды Галкиной, зачастую заочники даже трудятся больше остальных, особенно если совмещают учёбу с работой. Различия между форматами заключаются в интенсивности курса и его длительности: бакалавры очной формы учатся четыре года, а заочной — четыре с половиной.

"Очное или дневное обучение предусматривает полное вовлечение студента. Поэтому такие студенты во многом испытывают сложности с профессиональным стартом при поиске первой постоянной работы по специальности только после выпуска. Конечно, бывают и исключения, но популярный сценарий всё-таки такой. Заочник же может совмещать обучение с работой, набираться опыта, развивать портфолио", — пояснила она Лайфу.

В итоге, по словам Галкиной, заочники зачастую становятся более конкурентоспособными на рынке труда, а качество полученного образования гарантируют аккредитация выбранного вуза и сдача государственной итоговой аттестации.

"Сегодня всё больше вузов предлагают для обоих форматов дистанционное обучение. Например, на наших совместных программах с РАНХиГС, МПГУ и СПбПУ есть как очные, так и заочные направления обучения", — заключила она.