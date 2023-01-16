78-летняя украинка и дедушка из Брянска попались при вывозе военных чипов в термосе с компотом
Пенсионеры из Брянска пытались вывезти в Киев военные микросхемы в термосе с компотом
В Брянске поймали пенсионеров при попытке вывезти на Украину используемые при создании вооружения микросхемы. Об этом Лайфу сообщил источник.
По его данным, "спецоперация" началась с анонимного письма Лидии — 78-летней жительнице Брянска с украинским гражданством, в котором та получила не менее 50 микросхем. Завербовав российского пенсионера Анатолия, она решила провезти контрабанду в Киев транзитом через Белоруссию и Польшу. Сложность заключалась лишь в том, чтобы надёжно спрятать груз.
В итоге команда решила действовать "дедовским методом" и перевезти чипы в термосе с компотом и контейнерах с тёртой свёклой и тушёными овощами. Однако трудности возникли уже на вокзале Брянск-Орловский: при досмотре на входе сумки предательски запищали. Взволнованные сотрудники начали обыскивать сумки и обнаружили в пластиковых контейнерах необычные ингредиенты.
Теперь пенсионерам грозит серьёзное наказание, возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения".
Стоит отметить, что в последнее время активизировались украинские спецслужбы. Так, в декабре в Невинномысске Ставропольского края был пойман парень, пытавшийся сжечь военкомат. Несмотря на то что его планам не суждено было сбыться, подготовился он тщательно: завербованный украинцами юноша купил в магазине всё необходимое и своими руками смастерил два СВУ.
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