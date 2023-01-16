78-летняя украинка и дедушка из Брянска попались при вывозе военных чипов в термосе с компотом

В Брянске поймали пенсионеров при попытке вывезти на Украину используемые при создании вооружения микросхемы. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, "спецоперация" началась с анонимного письма Лидии — 78-летней жительнице Брянска с украинским гражданством, в котором та получила не менее 50 микросхем. Завербовав российского пенсионера Анатолия, она решила провезти контрабанду в Киев транзитом через Белоруссию и Польшу. Сложность заключалась лишь в том, чтобы надёжно спрятать груз.

В итоге команда решила действовать "дедовским методом" и перевезти чипы в термосе с компотом и контейнерах с тёртой свёклой и тушёными овощами. Однако трудности возникли уже на вокзале Брянск-Орловский: при досмотре на входе сумки предательски запищали. Взволнованные сотрудники начали обыскивать сумки и обнаружили в пластиковых контейнерах необычные ингредиенты.

Теперь пенсионерам грозит серьёзное наказание, возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения".