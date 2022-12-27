Как СБУ использует путан для диверсий и шпионажа Недавно глава СБУ Василий Малюк признался, что спецслужба активно вербует женщин. Они не только собирают информацию, но и проводят различные акции. Лайф выяснил, как работает эта схема. 19888 19888 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Украинцы в последнее время предпочитают "бавовну" — так националисты называют взрывы и диверсии на российской территории, во время которых погибают политики и чиновники. СМИ Украины создают благородный образ отважных бойцов сил специальных операций, но мало кто знает, что ударным элементом проведения диверсий являются обычные сельские путаны, завербованные СБУ. Оказывая секс-услуги, диверсантки узнают всё о передвижении жертв и могут не только навести и скорректировать огонь, но и заложить взрывчатку в их жилища, офисы и автомобили.

Отряд боевых путан

Главе Службы безопасности Украины Малюку нравятся контрразведчики в юбках.

— Хочу отметить женщин – агентов СБУ. Это высший пилотаж. Они работают в тылу врага, некоторые уже прошли через пластическую хирургию, изменение анкетных данных, — сыпал комплиментами Малюк.

Правда, глава спецслужбы не уточнил, что большинство из них — девушки лёгкого поведения, которые формально являются агентами МВД, но курируются непосредственно СБУ. Доля путан, по сведениям Лайфа, может доходить среди агентов и диверсантов до 90%.

К примеру, известного полевого командира ополчения Михаила Толстых (Гиви) в 2017 году убила 20-летняя киевская студентка Анастасия Петрига, которая принесла и заложила взрывчатку в его кабинет. Петрига — известная макеевская путана.









Ночные бабочки и так занимаются рискованным делом, поэтому часто идут на сотрудничество с СБУ за защиту, дополнительные деньги и помощь в решении проблем. При этом дамы далеко не всегда становятся агентами добровольно и нередко попадают в сети спецслужб благодаря компромату и давлению сутенёров.

Так могла попасть на службу и главная подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной — 43-летняя бывшая эскортница Наталья Вовк. Ранее она появлялась в Варшаве, Дубае, странах Прибалтики и Лондоне не только для эскорта, но и для выполнения оперативных задач.





Затем по окончании карьеры её пристроили телефонисткой в полк "Азов"*, откуда она уволилась по инвалидности, вернув девичью фамилию. Женщина вполне могла прельститься гонораром за убийство и помощью в устройстве за границей. Тем более на родине она сейчас практически героиня. Если бы не пошла она, многие другие из "отряда боевых путан" охотно выполнили бы заказ.

Кто состоит в отряде диверсанток

Подтверждение существования такого отряда этим летом нашли российские правоохранители в Херсоне во время проведения оперативных мероприятий. По наводке агентов обнаружили здание, внутри которого находилось ещё одно изолированное помещение с отдельным входом, его было трудно заметить. В нём размещалось подразделение 5-го департамента Службы внешней разведки Украины (СВРУ) по работе с агентурой.

Здесь были найдены документы более 20 украинок, завербованных в специальные шпионские войска. В их задачи входило получение необходимой информации на территории, которую контролируют российские военные, а также проведение диверсий. Женщины в анкетах рассказывали о том, где они хотят жить и как их называют друзья.













Агентов подбирали сотрудники спецслужб Украины, которые работали в образе профессиональных фотографов-сводников. Российские силовики установили личность одного из них. Им оказался начальник 5-го отдела СВРУ по Херсону полковник Александр Баденко.

Девушкам предлагали выгодные знакомства с состоятельными клиентами на Западе и в России. После психологического тестирования менее перспективные становились информаторами, а наиболее способные отправлялись для повышения квалификации в закрытые учебные заведения СВР Украины.

Как в Донбассе появилась сеть агентов СБУ

Изначально девочек взяло под опеку Управление по борьбе с торговлей людьми МВД на территориях украинского Донбасса, контролируемого военной администрацией. Помимо оперативной информации силовики получали свою долю от теневого бизнеса.

— Путаны работают на подписке о неразглашении. Это местные девочки из сёл на линии соприкосновения, которые не вызовут подозрений, — ранее рассказал Лайфу один из задержанных силовиков Украины.

По его словам, для формирования агентурной сети в Луганске СБУ подняла старые контакты сутенёров, которых угрозами заставили вернуться в теневой бизнес. Часть притонов курировалась украинскими спецслужбами ещё до начала конфликта в Донбассе.

Первичную обработку диверсанток проводили в УБПТЛ Украины (Управление по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми) в Северодонецке. Затем их отправляли в такое же неприметное здание в глубине двора (как в Херсоне), где с ними уже работали непосредственно сотрудники СБУ. На оперативную работу допускались не все, а только имеющие нужные данные.

Затем девушек забрасывали в Луганск, где они добывали нужную информацию для СБУ. По некоторым данным, там находилось до 30 агентов. Некоторые завербованные девушки отправлялись в Москву и другие города России, где пытались выведать данные у военных.

С 2014 года завербованные СБУ украинки активно используют сайты знакомств и соцсети в России, где заводят контакты с нужными мужчинами. Многие работают также под легендой политических журналистов или общественников, что позволяло быстро находить контакт с подходящими чиновниками или политиками.

Российские спецслужбы знают, что СБУ делает ставку на путан, поэтому собирают на них данные, отслеживают их перемещения и контакты, проводят успешные контрразведовательные операции.

* Запрещённая в России организация.

Авторы Станислав Сенькин